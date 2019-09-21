25 مليار دولار…. تعاملات السوق العقارية في المكسيك سنوياً

جمعت شركة «فلات» العقارية المكسيكية الناشئة 4.5 مليون دولار أميركي في واحدة من أكبر جولات التمويلية في المكسيك، وتسعى المنصة العقارية لتوسيع أعمالها لمساعدة أصحاب المنازل على بيع عقاراتهم بسرعة، بحسب ما ذكر موقع «تيك كرانش».

وأشار تقرير إلى أن التمويل الذي تلقته منصة «فلات» يعتبر أكبر جولة تمويل مبدئية لشركة ناشئة مكسيكية، بصرف النظر عن شركة السكوتر «غرين».

وأسس فيكتور نوجويرا وبرناردو كورديرو شركة «فلات» لأن الحاجة لبيع العقارات موجودة وحاضرة عند الناس في الأسواق النامية في جميع أنحاء العالم.

يقدر المؤسسون أن إجمالي سوق بيع وشراء المنازل البالغ عددها 40 مليون منزل في المكسيك، هو 1.6 تريليون دولار، وتقدر قيمة المنازل التي تباع سنوياً بـ 25 مليار دولار.

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تقوم منصة «فلات» بحل بعض المشكلات في السوق المحلي لشراء وبيع المنازل في المكسيك، حيث يفتقر أي شخص مهتم ببيع عقاره إلى معلومات حول مقدار قيمة منزله بالفعل، على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأميركية، يمكن للبائعين الرجوع إلى شركة «زيلو» وهي بمثابة قاعدة بيانات عقارية، وعلى النقيض في المكسيك كانت لا توجد أي قاعدة بيانات لمعلومات التسعير للسوق العقاري.

وتقول «فلات» أن الجزء الخاص بنقل ملكية العقار يمكن أن يستغرق فترة تصل إلى ثمانية أشهر وهي عملية موثقة

جدير بالذكر، أن منصة «فلات» هي سوق يركز على مساعدة البائع على البيع بسرعة، حيث تقوم بزيارة إلى المنزل وتجري قياسات وتوثق عدد دورات المياه وغرف النوم الموجودة في العقا،ر وتحدد قيمة المنزل، ومن ثم يقومون بالتجديدات المناسبة ونقل ملكية العقار، وبعد ذلك يدفع البائع في غضون 72 ساعة فقط.

يعتبر التوسع الدولي صعباً بالنسبة للعديد من الشركات الناشئة التي تعمل في أمريكا اللاتينية، وخاصة العقارية منها، لأن كل بلد لديه عوائقه التنظيمية، ولهذا السبب عندما يتعلق الأمر بالنمو ، توضح شركة «فلات» إنها تركز بشكل أكبر على تطوير منصتها وأعمالها ضمن القطاعات الأخرى لإدارة العقارات لخدمة السوق المكسيكية فقط، بدلاً من التوسع إلى بلدان أخرى ناطقة باللغة الإسبانية.