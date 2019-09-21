دفن الرئيس التونسي الأسبق #زين_العابدين_بن_علي اليوم في بقيع المدينة المنورة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أنه سيتم تشييع جثمانه، اليوم السبت، على أن يدفن في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.

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