الجبير: نحمّل إيران مسؤولية الهجوم الإرهابي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير إن استهداف منشآت بقيق وخريص عمل إجرامي وتم تنفيذه بأسلحة إيرانية ولذلك نحمّل إيران مسؤولية الهجوم الذي لم يستهدف المملكة فحسب وإنما استهدف العالم بأجمعه.

وأكد عادل الجبير في مؤتمر صحافي بثته قناة الإخبارية السعودية، اليوم السبت أن المملكة تقوم بتحقيقات أولية حول استهداف منشآت أرامكو في بقيق وخريص، مشددا على تأكيد المملكة العربية السعودية على أن الأسلحة المستخدمة بالعمل الإجرامي إيرانية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية،إن المملكة طلبت من الأمم المتحدة إرسال خبراء ليساهموا في هذا التحقيق إضافة إلى دول أخرى مشاركة في التحقيق.

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وأوضح أن الهجوم على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية يؤثر بشكل سلبي على كل دولة في العالم ولذلك أدانت هذا الهجوم أكثر من 80 دولة.

وأشار الجبير إلى أن المملكة تم استهدافها بأكثر من 260 صاروخا باليستيا إيرانية الصنع، وبأكثر من 150 طائرة مسيّرة، واستطاعت القوات المسلحة السعودية أن تمنع أي صاروخ باليستي أن يصيب هدفه ودمّرت عددا كبيرا من الطائرات المسيّرة.

وقال الجبير إن إيران تحاول استغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني، مؤكدا أن الاعتداء على معملي أرامكو استهدف العالم أجمع.

وكانت السعودية قد توعدت بالرد على الهجوم وفقاً للقانون الدولي.