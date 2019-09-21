شكرا لقرائتكم خبر عن "نيوم" ترعى للمرة الأولى احتفالات اليوم الوطنى للسعودية فى محافظتى البدع وضباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترعى شركة نيوم للمرة الأولى هذا العام احتفال اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "همة حتى القمة" فى منطقة نيوم بالتعاون مع بلديتى البدع وضباء وذلك انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية وضمن مبادراتها التى تستهدف أبناء المجتمع المحلى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعوددية، أوضح مدير المسؤولية الاجتماعية فى شركة نيوم المهندس محمد بن عطالله التويجرى، أن الدعم الذى قدمته نيوم لأبناء المنطقة للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل أبناء الوطن، يأتى استكمالاً لمبادرات نيوم التى أطلقناها هذا العام والتى كانت متركزة على دمج أبناء المجتمع المحلي في المشروع وتجهيزهم للمستقبل بأفضل صورة ممكنة، بوصف التنمية البشرية ركيزة أساسية فى الهدف الذى تم انشاء نيوم من أجله.

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من جهته قدم رئيس بلدية محافظة ضباء الدكتور عبدالله الغبان، شكره لشركة نيوم على ما قدمته من دعم من أجل توفير أجواء الاحتفال المناسبة للمواطنين في هذا اليوم الغالي والهام، متمنياً أن تكون نيوم تجسيداً فعلياً وناجحاً لأهداف رؤية 2030 التي تهم كل مواطن يطمح لرؤية المملكة تنعم بمستقبل المستدام واقتصاد مزدهر، داعيًا الجميع لحضور الحفل الرسمي غداً على الواجهة البحرية.

وبين رئيس بلدية محافظة البدع سعيد خليل السعيد أن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطنى فى المركز الرياضى بالبدع التى ستنطلق فعالياته، الثلاثاء القادم ، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية، وأوبريت وطني، اضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات.

وتتبع حالياً العديد من المناطق الرئيسة فى نيوم مثل شرما والخريبة إلى محافظة ضباء رغم أن المحافظة تقع جغرافياً خارج حدود منطقة نيوم، ومن هنا تم تقديم الدعم للبلدية فيها، أما محافظة البدع التى تحتوي العديد من الأماكن الأثرية المهمة، فهي تقع في قلب منطقة نيوم.