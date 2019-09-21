ظهور نادر لوالدة الوليد بن طلال... فيديو

ونشرت صحيفة "المدينة" السعودية، عبر تويتر، مقطع فيديو متداول لابن طلال مع والدته منى الصلح على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق المقطع ظهور بن طلال مع والدته، منى صالح، وهي ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، وشقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله.

يذكر أن منى الصلح كانت قد تزوجت من الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز أل سعود عام 1954، وأنجبت منه 3 أبناء، هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.