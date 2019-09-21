بن علي يوارى الثرى في المدينة المنورة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن عليبن علي يوارى الثرى في المدينة المنورة

يوارى الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، الثرى اليوم السبت بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة بالسعودية.

وقد أعرب مغني الراب، كادوريم، صهر بن علي، على صفحته فى "فيسبوك"، عبارات الشكر للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي على مؤازرتهم للعائلة.

وأوضح أن السعودية "ستنظم جنازة مهيبة" لزين العابدين بن علي، قائلا "نحن مدينون لكم بما قدمتموه طوال هذه السنين..حقيقة أثبتم للعالم أنكم بلد عظيم.."

ويذكر أن بن علي فارق الحياة يوم الخميس الماضي في السعودية بعد صراع مع المرض.

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المصدر: وكالات