العراق يسترد من تركيا قطعا أثرية مهربة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن سفير العراق لدى أنقرة حسن الجنابي، ووكيل وزير الثقافة التركي، وقعا مذكرة التفاهم.
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وأشار الصحاف في بيان نشرته الوزارة على موقعها في الإنترنت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة هذه الآثار والنفائس إلى الأراضي العراقية، والتي كانت محفوظة في متحف ولاية هاتاي التركية.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيانها أنها وبعثاتها الدبلوماسية كافة تبذل أقصى الجهود وبالتنسيق مع الشركاء والأصدقاء لاسترداد جميع الآثار المهربة خارج البلاد.
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