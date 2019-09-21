دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. أمير الكويت يوجه رسالة لمواطنيه من مقر إقامته بنيوجيرسي

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة إلى شعب الكويت، عبر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل أمير الكويت، في مقر إقامته بنيوجيرسي في الولايات المتحدة، رئيس مجلس الأمة، وحمله رسالة بإبلاغ تحياته وسلامه لكل كويتي وكويتية.

من جانبه، أكد مرزوق الغانم، أن أمير الكويت بصحة جيدة، قائلًا في تصريحات تليفزيونية «نطمئن الجميع بعودة سمو الأمير سالماً معافى في القريب العاجل».

Advertisements

وكتب الغانم عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «سلامك وصل أيها الكبير، والكويتيون، صغيرهم وكبيرهم يدعون لك، وينتظرون أميرهم، بينهم وعندهم وحولهم، سالمًا غانمًا بإذن الله».

وكان وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي جراح الصباح؛ صرح يوم 13 سبتمبر الجاري، بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها -بفضل الله تعالى ومنته- بالتوفيق والنجاح.

ودخل أمير الكويت، يوم 8 سبتمبر الجاري، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية، وفي وقت لاحق، أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية.