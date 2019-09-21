قائد الحرس الثوري: أي دولة تهاجم إيران ستكون "ساحة المعركة الرئيسية"

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب / أرشيف الحرس الثوري الإيراني.

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، السبت خلال مؤتمر صحافي في طهران من أن أي دولة تهاجم الجمهورية الإسلامية ستصبح "ساحة المعركة الرئيسية" في النزاع. وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان الولايات المتحدة إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج بعد هجمات استهدفت منشآت نفطية في السعودية وتبناها المتمردون الحوثيون في اليمن، لكن الرياض وواشنطن نسبتا مسؤوليتها إلى إيران.

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، السبت من أن أي دولة تهاجم الجمهورية الإسلامية ستصبح "ساحة المعركة الرئيسية" في النزاع.

وقال اللواء حسين سلامي : "من يريد أن تصبح أرضه ساحة المعركة الرئيسية، فليمض بذلك". وأضاف: "لن نسمح أبدا بجر أي حرب إلى الأراضي الإيرانية".

وتابع: "نأمل في ألا يرتكبوا خطأ استراتيجيا" كما فعلوا في السابق، ثم أخذ يعدد ما وصفه بـ"المغامرات" العسكرية الأمريكية ضد إيران.

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وتأتي تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني غداة إعلان الولايات المتحدة إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج بعد هجمات استهدفت منشآت نفطية في السعودية وتبناها المتمردون الحوثيون في اليمن لكن الرياض وواشنطن نسبتا مسؤوليتها إلى إيران.

وكان سلامي يتحدث في "متحف الثورة الإسلامية والدفاع المقدس" خلال افتتاح معرض، عندما قالت إيران إن طائرات مسيرة أمريكية وأخرى أسقطت على أراضيها.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة فرض عقوبات جديدة على القطاع المصرفي الإيراني، وخصوصا البنك المركزي.

فرانس24 / أ ف ب