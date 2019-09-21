تشييع جثمان بن علي.. والكشف عن مكان دفنه

وكتب صهر الرئيس، كريم الغربي، الذي يعيش أيضا في السعودية في منشور على تطبيق "إنستغرام"، السبت: "اليوم سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وذلك بعد صلاة العصر في المدينة المنورة وسيوارى الثرى في البقاع المقدسة".
والأرجح أن يتم دفن بن علي في بقيع الغرقد أقدم مقبرة إسلامية في المدينة المنورة منذ عهد النبي محمد، ودفن فيها، بحسب روايات تاريخية، أفراد كثيرون من عائلة النبي والصحابة.
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وكان صهره وهو مغني راب، أوضح في وقت سابق أنّ بن علي "لم يوص بدفنه في تونس".
وتوفي زين العابدين بن علي، الخميس الماضي، عن 83 عاما، بعد حكم تونس على مدى 23 عاما، قبل أن يتنحى ويعيش في السعودية بعد الانتفاضة الشعبية.
وغاب خبر الوفاة عن العناوين الرئيسية للإعلام التونسي المنشغل بنتائج الانتخابات الرئاسية والتحضير لانتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر.
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