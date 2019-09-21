شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى قادة الإعلام العربى بمقر الجامعة العربية..غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق أعمال ملتقى قادة الإعلام العربى، فى نسخته السادسة، غدا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، بالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامى العربى وقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو مائة شخصية من أبرز الصحفيين والإعلاميين، وكبار المسؤولين فى قطاع الصحافة والإعلام بالوطن العربى.

وقال ماضى الخميس ، الأمين العام لملتقى الإعلام العربى - فى بيان، اليوم السبت، إن الملتقى الذى يعقد للعام السادس على التوالي يولي اهتماما خاصا بالقضايا والمجريات التي تطرا على الساحة كل حين وآخر، مؤكدا أن الملتقى يتناول القضايا المتخصصة على اختلافها ليتم مناقشتها أمام أكبر حشد من قادة الإعلام بالوطن العربي، للخروج بتوصيات يتم العمل عليها من قبل المؤسسات الإعلامية العربية، مما يعمل على رفع وعي الجماهير في المجتمعات العربية بأبعاد القضايا على الساحة ، وأسبابها ، وآثارها على كل المستويات.

وأضاف أن ملتقى قادة الإعلام يستحدث بشكل متواصل من خلال جلساته قنوات اتصال حوارية بين كل من الجمهور المستهدف ، ومتخذي القرار ، لتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار المناسب، وإيجاد الحلول للمشكلات الاعلامية المثارة على الساحة، باعتبار أن طاولة الملتقى تضم اكبر عدد من متخذي القرار الإعلامى بالوطن العربى.

Advertisements

وأوضح أن جدول أعمال الملتقى الذي يُعقد لمدة يوم واحد ، يضم جلستين رئيسيتين ، حيث تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "واقع الإعلام العربى، والمستقبل المأمول"، وتناقش عددا من الموضوعات أهمها : دور الإعلام إزاء المتغيرات فى المنطقة، ومستقبل الاعلام التقليدي في ظل تطورات وسائل التواصل الاجتماعى، وتأثير الإعلام على متخذ القرار ، وتوجيه الرأي العام ، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الاعلامية ، ومسئولية وسائل الاعلام فى الفترة الحالية .

وأشار إلى أن الجلسة الثانية تعقد تحت عنوان "الإعلام منبر لقيادة الرأى العام" وتناقش عددا من الموضوعات ، أهمها :مسارات التنمية فى المؤسسات الاعلامية ، وقدرات الإعلاميين، ودور المؤسسات التعليمية فى تطور صناعة الإعلام، والمسئولية التعليمية في تطور صناعة الإعلام، والمسئولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية ، والإعلام العربي وتحديات المرحلة، بالإضافة إلى مناقشة التغيرات فى الأدوات الاعلامية في ظل ثورة التكنولوجيا.

جدير بالذكر أن ملتقى قادة الاعلام العربى يندرج ضمن مبادرات هيئة الملتقى الإعلامى العربى بالكويت، والذى يعقد مبادراته الاعلامية على مدار سبعة عشر عاما ، بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.