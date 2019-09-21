شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الروسية توقعان اتفاقية تعاون عسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت القوات المسلحة الأردنية، ونظيرتها الروسية، فى موسكو، محضر التعاون العسكرى الفنى المشترك بين البلدين.

وقال بيان صدر عن القوات المسلحة الأردنية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن المحضر الذى وقعه، الخميس الماضى، مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربى مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن هلال الخوالدة، وعن الجانب الروسى نائب مدير الدائرة الاتحادية والتعاون الفنى اليكسى فرولكين، يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين.

وحضر التوقيع الملحق العسكرى الأردنى فى موسكو وعدد من الخبراء العسكريين والفنيين من كلا الجانبين.