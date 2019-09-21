ليبيا.. تجدد الاشتباكات بمحوري الخلاطات واليرموك جنوبي طرابلس

طرابلس/ وليد عبد الله / الخليج 365

تجددت الاشتباكات، السبت، بين قوات حكومة "الوفاق" ونظيرتها التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، في محوري الخلاطات واليرموك جنوبي العاصمة طرابلس بعد هدوء استمر أكثر من أسبوع.

وفي تصريح للأناضول، قال مصطفى المجعي، المتحدث باسم عملية "بركان الغضب" التابعة للوفاق، إن الاشتباكات تجددت بعدما حاولت قوات حفتر التقدم باتجاه معسكر اليرموك.

وأضاف المجعي أن قوات"الوفاق" لا تزال تحافظ على جميع تمركزاتها، غير أنها تكبدت ثلاثة قتلى حتى ظهر السبت.

Advertisements

وأشار المتحدث إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، حتى ساعات ما بعد الظهيرة، وأن تعزيزات لقوات "الوفاق" وصلت المكان لصد هجوم قوات حفتر.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

إلا أن قوات حفتر فشلت حتى اليوم في تحقيق هدفها رغم مكاسب ميدانية "محدودة" في بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها في الآونة الأخيرة وخسارتها الكثير من مناطق سيطرتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.