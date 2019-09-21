“الشيخ المحمضي” المملكة تضاهي جميع دول العالم

صحيفة الخليج الإلكترونية بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ للمملكة العربية السعودية ارفع اسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو وزير الداخليه وسمو امير منطقة عسير الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز والى كافة الشعب السعودي النبيل وهذه مناسبة عزيزة تتجلى في نفوسنا كل عام ذكرى توحيد هذا الكيان العظيم على يد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراة واسكنه فسيح جناته ثم قام اولاده البررة في اكمال مسيرة الخير والتطوير واصبحت مملكتنا تظاهي جميع دول العالم من حيث البناء والتطور والنماء في جميع المجالات ولله الحمد

نسال الله ان يديم على بلادنا نعمة الامن والاستقرار وان ينصر جنودنا ويحفظة ولاة امرنا من كل شر ومكروه انه سميع مجيب الشيخ مشعوف بن حامد ال المحضي

شيخ قبائل ال المحضي بظهران الجنوب

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