اليوم الوطني :ذكرى خالدة في الوجدان

صحيفة الخليج الإلكترونية نعيش هذه الأيام ذكرى عزيزة على قلب كل مواطن سعودي ألا وهي ذكرى توحيد بلاد الحرمين الشريفين ـ المملكة العربية السعودية ـ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ، إن اليوم الوطني مناسبة مميزة محفورة في الذاكرة والوجدان ، هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة ، وأزيلت فيه الفرقة والتفكك ، هو اليوم الذي يشهد له التاريخ بمدى التطور والازدهار الذي حدث في هذه البلاد المباركة ، هذا يوم يرفع فيه كل مواطن سعودي رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء ، وبهذه المناسبة أرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني 89 وندعو الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي . كما نسأله تعالى أن يحفظ لنا وطننا وأن ينصر جنودنا المرابطين . إنه هو العلي القدير . عضو المجلس البلدي بظهران الجنوب

ناصر عون ال نملان

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