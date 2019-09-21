البنتاغون يعترف بعجز “باتريوت”

الخليج - ار تي

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، جوزيف دانفورد، إنه لا يوجد أي نظام دفاع جوي أو صاروخي، يستطيع بشكل منفرد صد هجوم مماثل للهجوم الذي استهدف منشآت شركة “أرامكو”.

ونقل البنتاغون عن الجنرال الأمريكي قوله، خلال موجز صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر: “وفيما يتعلق بالتصدي لتهديد محدد، مثل الذي تحدثتم عنه لتوكم، أنتم تعلمون أنه لا يوجد نظام يمكن أن يحمي من هذا التهديد، ولكن هناك نظام متعدد الطبقات من القدرات الدفاعية يمكنه التقليل من خطر (هجمات) سرب طائرات بدون طيار أو غيرها من الهجمات التي قد تأتي من جانب إيران”.