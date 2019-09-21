“التعليم” تصدر قراراً بتعيين 517 معلمة بديلة

أصدرت وزارة التعليم قراراً بتعيين 517 من المعلمات البديلات على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة، ومنحهن راتب الدرجة الأولى.

وتضمن القرار الذي حمل توقيع مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد، صرف راتب شهر للمذكورات “بدل تعيين” ما لم يكن لهن سابق خدمة في الدولة، على أن يعتبرن قيد التجربة لمدة سنة.

وألزم القرار المعلمات المعينات بتوقيع إقرار خطي بعدم شغل أي وظيفة حكومية، وألاّ يكون قد سبق لأي منهن العمل بوظيفة حكومية، وفي حال اتضح خلاف ذالك فإن للوزارة الحق في إلغاء قرار التعيين.

وسيتم إلحاق المعلمات المعينات ببرنامج تدريبي في إدارات التعليم المختلفة بعد التنسيق مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية بالوزارة.