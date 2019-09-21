صحفي مصري يطرح خطة لإنقاذ حياتك؟

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السبت 21 سبتمبر 2019
جهاز
كتب
متابعات_الخليج 365
الفكرة هي عبارة عن ميدالية “QR code“ او ما يعرف برمز الإستجابة السريعة.
ورمز الإستجابة السريعة من الممكن أن تبقى بداخله معلومات مثل ( اسمك - رقم التليفون - العنوان - فصيلة الدم - رقم هاتف أحد الأقرباء - او اي معلومة تحب طرحها.
وفي حالة لاقدر الله وقوع حادثة او اي شئ ، بإمكان أي شخص عمل مسح للكود على هاتفه من خلال اي تطبيق QR Reader وسيعرض كل البيانات.
وبهذه الطريقة ستتمكن في حالة لاقدر الله وقوع حادثة انه يتعرف فصيلة الدم الخاصة بك، بسرعة ورقم هاتف اقرب شخص لك واسمه، وفي اغلب الحوادث هواتف الضخليا تتعرض للسرقة ولن يستطيع من هم حولك معرفة أي شي عنك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.