شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة مسيرة مزودة بقنابل عنقودية فى ريف القنيطرة الشمالى بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر عسكرية سورية، إسقاط طائرة مسيرة، كانت تحلق فى جبل الشيخ بريف القنيطرة الشمالى. ونقلت قناة"روسيا اليوم" الإخبارية عن هذه المصادر، إنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها، تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار، لمنع تفكيكها وكشف أسرارها.

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