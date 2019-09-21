رئيسة النواب الأمريكي تهاجم ابن سلمان ولا ترى أي مسؤولية لحماية السعودية

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وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، اليوم السبت، قالت بيلوسي، "إنهم يجلسون (الحكومة الأمريكية) أمام شخص قطع صحفيا (جمال خاشقجي )، وذوب بقاياه بالمواد الكيميائية، لا أرى أي مسؤولية من أجل حماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها"، وذلك حسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأعربت بيلوسي، عن اعتقادها أن "لا يذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبعد من فرض عقوبات اقتصادية على إيران"، موضحة بالقول "لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيوجه ضربة عسكرية على إيران، إنه يعلم أنه لا توجد شهية للحرب في بلادنا".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.