كاتب تركي: العملية العسكرية في شمال سوريا تتوقف على لقاء أردوغان وترامب

وأشار عودة أوغلو إلى أن "الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التركي رجب طب أردوغان للولايات المتحدة ولقاءه مع الرئيس دونالد ترامب على ضوئها سوف تتحدد الخطوة التركية القادمة خاصة فيما يتعلق بالعملية العسكرية".

© Sputnik . Chadica

ولفت إلى أن "هناك مؤشرات واضحة عن قرب العملية بعد تصريحات وزير الدفاع التركي، الذي أكد أن هناك مماطلة من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة وتصريحات مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي فيما يتعلق بعفرين".

وأكد، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "كل هذه الأمور تعني أن الأتراك يستعدون لهذه العملية التي أصبحت وشيكة للغاية ولكن تتوقف على الدور السياسي واللقاء المرتقب بين أردوغان وترامب".

وبين أن "الأتراك يرفعون سقف التهديدات التي زادت في الفترة الأخيرة على المستوى السياسي والعسكري"، موضحا أن "هناك حشود عسكرية تركية وصلت المنطقة الحدودية".

Advertisements

وقال عودة إن "الكرة الآن في ملعب واشنطن التي تتابع كل التحركات التركية لكنها في حال استمرت في مماطلتها كما حصل في منبج فإن الأتراك جادون هذه المرة في تحركهم مع تعاظم التهديدات بشكل كبير".

وشدد على أن "واشنطن لم توضح حتى الآن موقفها من المنطقة الآمنة في شمال سوريا على الرغم من استخدام تركيا الطريق الدبلوماسي وخاضت مباحثات مع الطرف الأمريكي لكن هناك ضبابية في الموقف الأمريكي".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر أمنية، أن الجيش التركي يستعد لتنفيذ عملية عسكرية شمال سوريا.

وأضافت المصادر أنه "تم تعليق إجازات الأطباء للاستعداد لعملية محتملة عبر الحدود مع سوريا، إذا لم يتحقق تقدم في المفاوضات مع واشنطن فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة".