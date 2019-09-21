سلامك وصل أيها الكبير، والكويتيون يدعون لك









اسماء السيد - نصر المجالي: قالت وسائل الإعلام الكويتية إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الموجود حاليا في الولايات المتحدة، وخضع قبل أيام للعلاج، حمل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تحياته إلى كافة أبنائه المواطنين في الكويت.

وقال الشيخ صباح للغانم "أبلغ سلامي إلى كل كويتي وكويتية". بدوره أعرب الغانم عن أمنياته بعودة سموه في أقرب وقت إلى أرض الوطن سالما معافى متوجها بالشكر إلى سموه على مشاعره الطيبة تجاه أبنائه أهل الكويت.

وتناقلت وسائل الاتصال الاجتماعي شريط فيديو نشره الغانم على (تويتر) للشيخ صباح الأحمد مستقبلا رئيس مجلس الأمة الذي قبل رأس الأمير ثلاث مرات ومثلها في الوداع، وفيه تحدث بشكل خاطف لرئيس مجلس الأمة وحمله سلامه للكويتيين.



تغريدة الغانم

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وفي تغريدة عبر حسابه على (تويتر)، توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بالتحية إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد، قائلاً "سلامك وصل أيها الكبير، والكويتيون، صغيرهم وكبيرهم، يدعون لك". وأضاف: "الكويتيون ينتظرون أميرهم بينهم وعندهم وحولهم، سالماً غانماً بإذن الله".

وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن في وقت سابق، أن أمير البلاد دخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوص الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولم يحدد الديوان الموعد الجديد للقاء، وأشار إلى أنه سيحدد لاحقا.

ووصل الأمير صباح الأحمد عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من أغسطس الماضي، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصا طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.