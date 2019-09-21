شكرا لقرائتكم خبر عن الجنسية والجوازات البحرينية: 30 زائراً للبحرين كل دقيقة خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية حديثة صادرة عن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة فى وزارة الداخلية البحرينية، أن عدد الزوار الداخلين للبحرين عن طريق جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولى والموانئ خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالى بلغ 10.517.160 مسافر أى بمعدل 30 زائراً كل دقيقة، فيما غادر البحرين 10.351.186 مسافرين.

وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالى عدد الداخلين عن طريق جسر الملك فهد 8,580,684 مسافر خلال الأشهر الـ8 الاولى من العام، فيما بلغ عدد المغادرين عبر الجسر 8,567,864 مسافر، وعن طريق مطار البحرين الدولى بلغ إجمالى عدد القادمين 1,828,946 مسافر، والمغادرين 1,677,909 مسافر، فيما بلغ إجمالى عدد الداخلين عن طريق الموانئ 107,530 مسافر، والمغادرين 105,413 مسافر.

وأوضحت الإحصائية، أنه فى أغسطس بلغ عدد القادمين إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد 1,034,882 زائر، بينما بلغ عدد المغادرين 1,056,890 مسافر، وعن طريق المطار بلغ عدد القادمين 328,911 زائر، وعدد المغادرين 272,004 زائر، بينما فى الموانئ فبلغ عدد القادمين 3378 زائر والمغادرين 3514 مسافراً، وفى يوليو دخل عن طريق جسر الملك فهد 1,057,097 مسافراً، والمغادرين 1,058,700 مسافر، وعن طريق المطار دخل 231,087 مسافر وغادر 120,290 مسافر.

أما عبر الموانئ، دخل إلى البحرين 2756 مسافراً، وغادر 2499 مسافراً، بينما دخل عن طريق الجسر 1,087,670 مسافر، وغادر 1,053,670. وعن طريق المطار دخل 212,829 وغادر 254,512 مسافر، ومن الموانئ دخل 1121 وغادر 1281 مسافراً فى يونيو.

وفى مايو دخل عبر الجسر 827,628 وغادر 799,352 مساف، أما عبر المطار فدخل 165,401 مسافر، وغادر 167,360 مسافر، فيما دخل عبر الموانئ 1897 وغادر 1704 مسافرين، فيما بلغ عدد القادمين خلال أبريل عن طريق الجسر 1,192,482 مسافر، والمغادرين 1,190,630 مسافر، ومن المطار دخل 231,543 وغادر 234,007 مسافر، وعبر الموانئ دخل 3863 وغادر 4049 مسافراً.

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وفى مارس دخل عبر الجسر 1,214,747 مسافر وغادر 1,232,853. أما عن طريق المطار فدخل 216,354 مسافر وغادر 212,208 مسافر، فيما دخل عبر الموانئ 23389 وغادر 21142 مسافر، بينما بلغ عدد القادمين عبر الجسر فى فبراير 1,018,410 مسافر، والمغادرين 1,013,580. وعبر المطار دخل 186,853 وغادر 183,998. ومن الموانئ دخل 32,607 وغادر 32,662 مسافر.

وأظهرت الإحصائية، أن عدد القادمين عبر الجسر فى يناير بلغ 1,147,768 مسافر، والمغادرين 1,162,189. فيما دخل عبر المطار 255,968 وغادر 233,530. ومن الموانئ دخل 38,519 وغادر 38,562 مسافر.