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المحكمة الإدارية التونسية تبدأ نظر الطعون فى نتائج الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية التونسية، اليوم السبت، نظر الطعون في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 15 سبتمبر الجاري.

وأوضح عماد الغابري المتحدث باسم المحكمة، أن جلسات المرافعة علنية، ويتم خلالها الاستماع إلى أطراف النزاع الانتخابي، ومن المقرر إصدار الأحكام يوم الاثنين المقبل على أقصى تقدير.

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وكان مكتب الطعون الانتخابية في المحكمة قد تلقى 6 طعون مقدمة من المرشحين: سيف الدين مخلوف، عبد الكريم الزبيدي، سليم الرياحي، ناجي جلول، يوسف الشاهد، وحاتم بولبيار.

يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد أسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل.

 

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