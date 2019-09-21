للمرة الأولى.. "ناسا" تطلق اسم عالم مصري على كويكب

إسطنبول / الخليج 365

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اسم عالم الفضاء المصري فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

وأطلق الاتحاد العالمي للفلك، التابع للأمم المتحدة، اسم الباز على الكويكب، لدوره مع "ناسا" بداية بمشروع "أبوللو" لاستكشاف سطح القمر منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة "أبوللو سيوز" الأمريكية ـ الروسية المشتركة.

Advertisements

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم إطلاق اسم عالم مصري على كويكب بالسماء، فيما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، التهنئة للباز عبر حساب الوزارة على "فيسبوك".

يذكر أن الباز، ولد في 2 يناير/ كانون الثاني 1938 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (شمال)، ونال البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة "عين شمس" في عمر العشرين.

كما حصل في 1961 على ماجستير في علوم الجيولوجيا، ودكتوراه عام 1964، ثم عمل في وكالة "ناسا" خلال برنامج "أبوللو".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.