الداخلية العراقية: اعتقال 6 من داعش غربي الموصل

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

اعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اعتقال ستة من عناصر داعش في الجانب الغربي من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان صحفي، اطلعت عليه الخليج 365، ان "قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومديرية ام الربيعين وزوارق النجدة النهرية ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى تمكنت من القاء القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح أنه تم العملية، "خلال مداهمة وتفتيش مناطق 17 تموز و30 تموز والهرمات والمناطق المحاذية لنهر دجلة جهة حاوي الكنيسة في الجانب الايمن (الغربي) لمدينة الموصل".

وأضاف معن، ان "المعتقلين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل واحدهم كان اختصاصه سلاح قناص ضد قواتنا الأمنية في معارك تحرير نينوى".

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واستعاد العراق الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.

إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.

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