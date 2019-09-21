أفراح آل برديني و آل مليباري

صحيفة الخليج الإلكترونية

ببهجة كبيرة وزغاريد خضراء تحتفل عائلة آل برديني وعائلة آل مليباري بزواج ابنهم الفنان الأستاذ محمد بن حسن البرديني و ابنتهم الكاتبة وأخصائية التغذية الأستاذة منار بنت بكر مليباري رحمه الله ، مساء يوم الأحد 23 محرم الموافق لليلة اليوم الوطني السعودي

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير

وبفرحة غامرة هنأ الأستاذ محمد البرديني الشعب السعودي بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني وأضاف : ستكون الفرحة فرحتين حيث اجتمعت وبشكل جميل فرحتي بزواجي مع فرحة العيد الوطني وأرجو من الله أن يعيد علينا مثل هذه الأيام السعيدة أزمنة مديدة وعلى جميع الشعب السعودي الذي ومن بالغ سروري أن يشاركني فرحتي في أجمل أيام العمر

كما عبرت منار مليباري عن فرحتها بموافقة حفل زفافها لهذا اليوم المميز حيث أفادت بأنها لطالما كانت لديها أمنية صغيرة مخبأة منذ سنوات بحدوث تلك الصدفة الجميلة ، وأعربت عن دهشتها بحصولها حقيقة على نحو غير مخطط له إطلاقا ولعلها بشرى خير و توفيق من الله بإذنه.. صحيفة الخليج الإلكترونية تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة حافلة بالمودة .

الفنان الأستاذ محمد بن حسن البرديني.. من أعمال الفنانه منار مليباري Advertisements