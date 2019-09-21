الاهلي يبحث عن العودة للانتصارات من بوابة #الفتح

صحيفة الخليج الإلكترونية

يستضيف فريق الفتح نظيره الأهلي، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أطلق عليها مسمى (همة حتى القمة) تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.

وسبق للفريقين أن التقيا 20 مرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، تمكن الفتح من تحقيق الانتصار في أربعة فقط، ثلاثة منها على ملعبه، فيما فاز الأهلي في 12 مناسبة، وحضر التعادل في أربع مواجهات.

لكن الفتحاويون يعانون في الموسم الحالي كونهم لم يسجلوا أي انتصار أو تعادل في الجولات الثلاث الماضية، وهي البداية الأسوأ الثانية لهم في تاريخ الدوري منذ موسم 2014 – 2015 والتي خسروا فيها الجولات الأربع الأولى.

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كما أن الفتح لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر 12 مباراة لعبها في الدوري السعودي للمحترفين، إذ تعادل في أربع مواجهات، وخسر ثمانية، ما يجعله صاحب السلسلة الأسوأ بين الفرق المشاركة، خاصة وأنه لم يحصد أي نقطة في المواجهات الست الأخيرة له في الدوري، بعد أن خسر المواجهات الثلاثة الأخيرة في الموسم الماضي أيضاً، حيث تلقى في المواجهات الست 21 هدفاً، بمعدل 3.5 هدفا في كل مباراة.

في المقابل، يمتلك الأهلي أربع نقاط جمعها من ثلاث جولات لعبها هذا الموسم، حيث فاز مرة واحدة، وتعادل في أخرى وخسر في الثالثة، وهو الرصيد الذي سبق وأن جمعه مرتين، لكنه لم يكن الأسوأ، كونه جمع ثلاث نقاط من الجولات الثلاث الأولى في موسم 2010 – 2011.

كما نجح الأهلي في الفوز في المواجهات الخمس الأخيرة له التي حل فيها ضيفاً على خصومه في الدوري السعودي للمحترفين، كثاني أطول سلسلة للفريق الضيف بعد النصر صاحب الانتصارات الست، علماً بأن السلسلة الأطول للأهلي في سجل زياراته في موسم واحد كانت في 2011 – 2012 حينما حقق سبع انتصارات متتالية على مستضيفيه.

كما أن الأهلاويين فشلوا في التسجيل خلال استضافتهم مرة واحدة فقط في المواجهات الـ 19 الأخيرة لهم كضيوف، حينما تعادل سلباً أمام الرائد في ديسمبر 2018، لكنهم سجللوا هدفين على الأقل في 14 زيارة ضمن هذه السلسلة، متضمنة آخر 5 لقاءات على التوالي.

وسجل عمر السومة هدفين من أهداف الأهلي الأربعة هذا الموسم في البطولة، واحدا منهما جاء من ركلة حرة مباشرة، علما بأنه سجل أهدافاً من ركلات حرة مباشرة أكثر من أي لاعب حالي آخر في المسابقة منذ موسم 2011 – 2012 برصيد 13 هدفاً.