وقف بيع السجائر الإلكترونية بشركة "وولمارت"

السبت 21 سبتمبر 2019

السجائر الإلكترونية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "وولمارت"، أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، الجمعة، توقف متاجرها عن بيع السجائر الإلكترونية، وأوضحت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مع تصفية المخزونات الراهنة.



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وأتى قرار "وولمارت" بعد يومين على منع ولاية نيويورك بيع السجائر الإلكترونية المنكهة حاذية بذلك حذو ولاية ميتشجان، فيما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب في 11 سبتمبر/أيلول أن إجراء كهذا سيتخذ على مستوى الولايات في الأشهر المقبلة.

وقال ناطق باسم الشركة: "نظرا إلى التعقيدات وأوجه الغموض المتعاظمة المحيطة بتنظيم قطاع السجائر الإلكترونية على المستوى، سنتوقف عن بيع المنتجات الإلكترونية التي تحوي النيكوتين في متاجر وولمارت الأمريكية، وسيصبح القرار نهائيا مع بيع المخزونات الحالية".

وتقف السجائر الإلكترونية وراء انتشار أمراض رئوية في الولايات المتحدة، وسجلت 530 حالة مرض مثبتة أو مرجحة جراء تدخين السجائر الإلكترونية إلى جانب 7 وفيات، وفق أرقام مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها.