مشعوذ يستعين بالسحر ضد بوتين

السبت 21 سبتمبر 2019

بوتين

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أمس أن مشعوذا من سيبيريا بدأ رحلة سيراً على قدميه عبر روسيا، بهدف التخلّص من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر السحر، وانتهى به المطاف إلى مستشفى للأمراض العقلية من أجل الخضوع لفحوصات.



وألقي القبض، الأربعاء، على المشعوذ ألكسندر جابيتشيف، الذي بدأ في مارس/آذار رحلته على أن يصل إلى موسكو في 2021، حيث كان ينوي تنظيم "طقوس لإبعاد بوتين"، الذي يصفه بأنه "شيطان".

وقال لقناة معارضة في يوليو/تموز: "قال الله إنه شيطان، الطبيعة تكرهه، حيثما يوجد تحدث كوارث طبيعية وأعمال إرهابية"، وأضاف أمام مئات من أتباعه من مدينة تشيتا السيبيرية مرتدياً قميصاً لتشي جيفارا "بعد رحيله سننعم بهدوء وازدهار لألف سنة".

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وبعد توقيفه في سيبيريا الشرقية عندما كان يخيّم مع أتباعه على جادة قريبة من بحيرة بايكال، نقل جابيتشيف إلى مسقط رأسه في ياقوتيا لأنه ملاحق بارتكاب جريمة.

وأعلن فرع وزارة الصحة، في بيان، أن "جابيتشيف أدخل مستشفى للأمراض العقلية لفحصه"، وقالت الوزارة: "إذا ثبت أنه مريض فنحن على استعداد لتقديم عناية طبية جيدة له"، فيما دعا أنصار جابيتشيف إلى تنظيم مظاهرة، السبت، دعماً له.

وأدان المعارض ألكسي نافالني "الأساليب القديمة للمخابرات السوفيتية، عندما كان يزعم النظام بأن المعارضين مصابون بأمراض عقلية لإزاحتهم".

وقال على موقع "تويتر": "يمكن لشخص أن ينقل إلى مستشفى للأمراض العقلية دون قرار قضائي أو حتى فتح تحقيق، أشياء مروّعة فعلاً تحدث هناك".

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين بأنه يجهل تفاصيل توقيف المشعوذ.