يوميات جورج أورويل.. نقد لاذع لـ «بي بي سي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

«اليوميات» التي كتبها الروائي الإنجليزي جورج أورويل (25 يونيو 1903- 21 يناير 1950) في الفترة ما بين عامي 1938 و1942، ترجمتها إلى العربية أسماء ياسين وصدرت عن دار أقلام عربية للنشر والتوزيع في حوالي 480 صفحة، وترصد هذه اليوميات أربع سنوات من عمر جورج أورويل كانت بالغة الحساسية، فقد كتب فيها عن زيارته للمغرب، وتجربة الحرب العالمية الثانية، وتجربته كمعد برامج في راديو بي بي سي في الهند، كان يكتب عن كل شيء تقع عليه عيناه.

تقول المترجمة: «مع أنني أستطيع باطمئنان وصف أورويل بصاحب الكتابة الشخصية، بالنظر إلى كتبه التي يروي فيها تجاربه الشخصية، متشرداً بين باريس ولندن سنة 1933 وأيام في بورما عام 1934 وتحية لكتالونيا سنة 1938 وغيرها، لكنني بالقدر نفسه من الاطمئنان أستطيع أن أصفه بأنه في هذه اليوميات، لم يكن إنساناً، بل آلة تسجيل ومراقبة، كان يدون بدقة كل ما قد يبدو بسيطاً أو تافهاً، راصداً الألوان والروائح والطعوم والانطباعات والأقوال والأحداث، يكتب عن كل شيء وأي شيء إلا عن نفسه».

في هذه اليوميات لا يصف جورج أورويل شعوره تجاه الأشياء، لا يكتب عن أمور شخصية، حتى حين يضطر إلى إيقاف اليوميات ليذهب لزيارة والده الذي كان يحتضر، تكتب زوجته إيلين اليوميات بدلاً عنه كما لو كان موجوداً، يدفن أورويل أباه ويعود ليكمل عمله في مراقبة وتدوين تفصيلات الحياة اليومية دون الإشارة إلى وفاة والده نهائياً، لذلك لن يجد القارئ المحب للتسلية والباحث وراء الأسرار الذاتية ما يشبعه في هذا الكتاب، لكنه سيجد معلومات أخرى أكثر أهمية ودقة، وأخرى أكثر إثارة للضجر، وأخرى أكثر إثارة للدهشة.

يكتب جورج أورويل في يومية بتاريخ 21 يونيو 1942 عن فترة عمله في إذاعة بي بي سي: ما يصدم الشخص الذي يعمل في بي بي سي- ويبدو أنه يحدث في كل الإدارات الأخرى- ليس البؤس الأخلاقي، ولا جدوى ما نقوم به من عدمه، بقدر ما هو الإحباط من استحالة إنجاز أي شيء، والنجاح في أي شيء، فسياساتنا غير محددة بدقة، والفوضى عارمة، وهناك دائماً تعديلات في الخطط، والخوف من الذكاء متغلغل في المكان، بحيث لا يمكن القيام بأي نوع من الحملات الإذاعية، عندما يخطط أحد لسلسلة من الحوارات، ملتزماً بخطوط الدعاية المحددة بشكل أو بآخر، في البداية يقولون لك انطلق، ثم يبدؤون في التضييق عليك (هذا غير قانوني) أو (سابق لأوانه) ثم يعودون ليتركوا لك المجال، ثم يطلبون منك أن تهدئ كل شيء، وتمنع أي تصريحات من التسرب هنا أو هناك، ثم يطلبون تعديل هذه السلسلة من الحوارات بطريقة تخفي غرضها الأصلي.

يقول أورويل: «نحن نبث كلاماً فارغاً على الهواء طوال الوقت لأن الحوارات الذكية والمهمة تلغى في آخر لحظة، بالإضافة إلى أن المؤسسة مزدحمة للغاية، بحيث إن أعداداً ضخمة من العاملين لا تجد حرفياً ما تفعله، وحتى حين يتمكن المرء من نجاحه في تقديم شيء جيد على الهواء سيصدم بمعرفة أن لا أحد يستمع إليه، لقد تبين أن الكثير من الهنود على الموجات القصيرة لا يعرفون بعد، أن هيئة الإذاعة البريطانية تبث إرسالها إلى الهند».

يظل جورج أورويل واقفاً بين من يرونه كاتباً عظيماً صاحب روايات نافذة البصيرة، رواية 1984 مثالاً، وبين من يرون في عقيدته الماركسية غطاء لسرٍّ ما، وأنه كان عميلاً سرياً للمخابرات البريطانية، إذ لا يزال الغموض يشوب تجربة سفره إلى برشلونة في عام 1936 بنية العمل مراسلاً حربياً لإحدى الصحف الإنجليزية، ثم انخراطه في صفوف ميليشيات حزب العمال، ومشاركته في الحرب الأهلية الإسبانية مشاركة كادت تودي بحياته، ثم نقده الحاد- لاحقاً- للتجربة السوفيتية، في مرحلتها الستالينية، وهو ما أسهم في خلق تصور مفاده أن نقده الحادّ للكتلة الشرقية يصب في صالح الكتلة الغربية، وفي خلق ارتياب وشكوك بشأن توجهاته السياسية.