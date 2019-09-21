بعد الفيديو الأخير... العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

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وأشار أبو علي البصري، إلى أن "عدد من القادة في تنظيم داعش الإرهابي هربوا باتجاه تركيا وشمال أفريقيا بأوامر مباشرة من أبو بكر البغدادي، فيما يتواجد عدد من الإرهابيين وعائلاتهم في مخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية".
وكان زعيم تنظيم داعش الأرهابي أبو بكر البغدادي، قد بث تسجيلا جديدا منذ أيام، دعا خلاله عناصره إلى "إنقاذ مقاتليه وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات"، متوعدا بـ"الثأر" لهم.
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