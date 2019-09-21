مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: سأكون أوفى صديقة لتل آبيب

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أكدت مندوبة الولايات المتحدة كيلي كروفت "سأكون أوفى صديقةً لتل آبيب التي تعد ملاذاً للفارين من القهر والإضطهاد". وأضافت أنها "دولة ناجحة وتحترم حكم القانون وهي مركزاً للحداثة والتقنية". وكما لفتت إلى أنها "هاجمت إرهاب حماس، واتهمت أعضاء مجلس الأمن بالإنحياز ضد هذه الدولة الفريدة من نوعها بمهاجمتها ظلماً". كذلك وصفت هذا التحيّز ضد "لتل آبيب بأنه لا يغتفر". وأضافت "دعوني أقول بوضوح إن الولايات المتحدة دعمت وتدعم وسوف تواصل دعم الاحتلال وأنا سأكون خير صديق لها".

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