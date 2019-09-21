دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ارتفاع المصابين بوباء الكوليرا في السودان إلى 124 حالة

أكدت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في البلاد إلى 124 حالة، غالبيتها في ولاية النيل الأزرق، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة، بخلاف الـ5 حالات التي تم الإعلان عنها منذ أيام.

وفي بيان لها، قالت الوزارة: إنه «تم رصد الوباء في ولايتي النيل الأزرق وسنار»، مشيرة إلى أن «جملة الإصابات بالكوليرا تراكميًا بلغت 124 إصابة، منها 101 في ولاية النيل الأزرق، و23 في ولاية سنار»، فيما لم يتم تسجيل أية حالات وفيات جديدة.

وأوضحت الوزارة، أن منظمة الصحة العالمية أرسلت خبراء إلى الولايتين.

وقد أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق، فيما أشارت إلى وفاة 5 أشخاص نتيجة إصابتهم بمرض الكوليرا، في ولاية النيل الأزرق منذ الثامن والعشرين من أغسطس الماضي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حينها أنها تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الصحية في النيل الأزرق من أجل التصدي لحالات الإصابة بالكوليرا في الولاية. وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان سابق، أن فرقًا من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية سافرت إلى ولاية النيل الأزرق، بهدف تحسين أوضاع الصرف الصحي، ودعم إجراءات سلامة المياه، والتخلص من النفايات، وضمان سلامة الغذاء.