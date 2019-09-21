مقتل 12 مدنياً بانفجار عبوة ناسفة في حافلة بمدينة كربلاء في العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قُتل 12 شخصاً على الأقلّ، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 5 آخرون بجروح في تفجير بعبوة ناسفة استهدف، اليوم، حافلة ركاب صغيرة عند المدخل الشمالي لكربلاء، المدينة المقدسة لدى الشيعة والواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب بغداد.

وقال رائد في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"- طالباً عدم نشر اسمه- "انفجرت عبوة ناسفة داخل حافلة صغيرة قرب حاجز أمني رئيسي عند المدخل الشمالي لمدينة كربلاء".

من جهتها، قالت مديرية الصحة في المحافظة، إنّ التفجير "أسفر عن استشهاد 12 مواطناً وجرح 5 آخرين"، في حين أفاد مصدر طبي في مستشفى الحسين بكربلاء أن بين القتلى نساء وأطفال.

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وكثيراً ما كانت كربلاء تتعرّض لتفجيرات وهجمات من جانب الإرهابيين الذين كانوا يعتبروها هدفهم الأول، غير أنّ الأوضاع الأمنية تحسّنت في السنوات الأخيرة وباتت الهجمات في المدينة نادرة للغاية، غير أنّ خلايا نائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي الذي اندحر رسمياً من العراق في نهاية 2017 تواصل تنفيذ هجمات وتفجيرات في أنحاء مختلفة من البلاد تستهدف بشكل أساسي الشيعة.

ويأتي هذا التفجير بعد عشرة أيام على توافد مئات الآلاف من الشيعة إلى كربلاء، ولا سيما من إيران المجاورة للعراق، لزيارة مقام الإمام الحسين بمناسبة ذكرى عاشوراء، وزيارة كربلاء خلال عاشوراء من أقدس المناسبات الدينية لدى الشيعة ويشارك فيها مئات الآلاف على مدى الأيام العشرة الأولى من شهر محرم يفدون من مناطق مختلفة في العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

جدير بالذكر، أنه من المتوقع مشاركة ملايين الشيعة في نهاية أكتوبر المقبل في إحياء أربعينية الحسين في كربلاء أيضاً، في أكبر تجمع ديني سنوي للشيعة حول العالم، إذ يشارك سنوياً في هذه المناسبة حوالى 15 مليون زائر.