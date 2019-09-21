شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإماراتى بالقاهرة: مستعدون لانطلاق انتخابات "الوطنى" غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا،الأحد، انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019 (السلطة التشريعية بالإمارات)، خارج الدولة.
وقال السفير جمعة مبارك الجنيبى، سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إن مرحلة التصويت فى انتخابات المجلس اللوطنى الاتحادى، بالخارج تنطلق غدا الأحد وعلى مدار يومين وتنتهى بعد غد الاثنين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.
وأوضح السفير الإماراتى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن مبنى السفارة الإماراتية فى شارع بن سيناء فى محافظة الجيزة، تم تجهيزة بأحدث التقنيات الانتخابية وأصبح على أتم استعداد لاستقبال الناخبين الإماراتيين مقيميم أو طلاب أو زائرون لممارسة حقهم الدستورى فى التصويت فى الانتخابات.
وأوضح السفير الجنيبى أن البعثة الدبلوماسية الإماراتية فى مصر وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن لانتخابات بالإمارات، أعدت كشوف المرشحين للانتخابات حتى يتثنى للناخب مراجعة اسماء مرشحيه فى الانتخابات. كما قامت بإعداد نظام إلكترونى على الكومبيوتر لتسهيل عملية الاقتراع على الناخبين.
وأكد السفير الإمارات فى مصر، أن انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019، تأتى استكمالا للتمكين الديمقراطى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يترسخ بدعم من القيادة الرشيدة.
ونوه السفير جمعة الجنيبى إلى أن تمكين المرأة سستحوذ على جانب كبير من هذه الفانتخابات. حيث يصل تمثيل المرأة فى المجلس القادم لـ 50%.
ويناشد السفير الإماراتى بالقاهرة، الناخبون الإماراتيون بضرورة إحضار هوايتهم الإماراتية للتمكن من عملية التصويت.
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