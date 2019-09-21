شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد إعادة الترشح لعضوية منظمة الطيران الدولية "إيكاو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دولة الإمارات، إعادة الترشح لعضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولية "إيكاو"، لدورة جديدة للفئة الثالثة، للسنوات الثلاث المقبلة.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدنى، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تشارك الهيئة بوفد رفيع المستوى فى هذه الاجتماعات، ويشهد الحدث مشاركة وفود من 192 دولة إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية.

وكانت الإمارات، فازت بمقعد فى مجلس المنظمة للمرة الأولى 2007، فيما تُجرى الانتخابات خلال اجتماعات الدورة الـ 40 للجمعية العمومية لـ«إيكاو» خلال الفترة من 24 سبتمبر الجارى حتى 5 أكتوبر 2019 فى مونتريال بكندا.

وسيتضمن نشاط الوفد الإماراتى، التنسيق مع الوفود المشاركة لضمان إعادة ترشيح الدولة لعضوية مجلس المنظمة خلال الانتخابات التى ستجرى يوم 3 أكتوبر.

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وترتبط الإمارات بعلاقات وثيقة مع «إيكاو» منذ عام 1972 كما أن المنظمة الدولية هى الجهة المسؤولة عن وضع المعايير والإجراءات الخاصة بقوانين الطيران المدنى فى العالم، علاوة عن تطوير وسن التشريعات والأنظمة والسياسات لهذا القطاع بما فى ذلك عمليات النقل الجوى والسلامة الجوية وأمن الطيران والملاحة الجوية، إضافة إلى عمليات المطارات.

من جانبهن مأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدنى سيف محمد السويدى، أن الإمارات تمتلك الكثير من العوامل التى تؤهلها للفوز بمقعد بمجلس المنظمة، حيث تحتل المركز الأول إقليمياً فى حجم وحيوية قطاع الطيران المدنى مع وجود بنية تحتية متطورة عبر 8 مطارات حديثة موزعة على إمارات الدولة، إضافة إلى أربع شركات وطنية للنقل الجوى على المستوى العالمى تمتلك حالياً نحو 497 طائرة، إضافة إلى مراكز التدريب المتخصصة.

يذكر أنه، ووفقاً للنظام الأساسى لـ «إيكاو» فان الدول الأعضاء فى المنظمة تقوم باختيار 36 دولة فقط لتشكيل مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى الذى يعتبر الهيئة التشريعية للمنظمة.