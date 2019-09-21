شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بحرينى: 4.3 مليون زائر سعودى للبحرين فى النصف الأول بزيادة 2.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشار السياحة القائم بأعمال مدير إدارة التسويق والترويج السياحي بهيئة البحرين للسياحة والمعارض،الدكتورعلي فولاذ، أن عدد الزوار السعوديين إلى البحرين في النصف الأول من العام الحالي بلغ 4.3 مليون زائر مقارنة بـ4.2 مليون زائر في النصف الأول 2018 بزيادة 2.8%.

وأضاف فولاذ في تصريحات وفقا لموقع الوطن البحرينى، أن نمو عدد الزوار السعوديين إلى المنامة، يؤكد عمق السياحة داخل البحرين كوجهة سياحية لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح، أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل في 26 سبتمبر باليوم الوطني السعودي الـ89، حيث يشارك عدد كبير من زوار السعودية في البحرين حيث بلغ عددهم حوالي 160 ألف زائر في 2018، متوقعاً أن يتجاوز عددهم هذا الرقم خلال العام الحالي.

ورجح أن يصل معدل إشغال الفنادق الـ5 و4 نجوم خلال فترة العيد الوطني السعودي لهذا العام إلى 95% و90% على التوالي، بجانب الفنادق والمرافق الاخرى والشقق السياحية التي سيرتفع الإقبال عليها مقارنة بالسابق.

وعبر فولاذ عن سعادة الهئية بمشاركتها بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث تم وضع باقة متميزة ابتداءً من الخميس ولمدة 5 أيام للاحتفال بهذه المناسبة.

وأعلنت الهيئة عن فعالية الألعاب النارية التي ستقام يوم السبت في خليج البحرين عند السابعة والنصف مساءً لمدة 5 دقائق، داعية كافة الزوار والمقيمين في البحرين إلى الحضور ومشاهدتها.

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وقال فولاذ، إن الهيئة تعمل على استراتيجية تتمثل في التركيز على تعزيز العلاقات بين البحرين والدول الإقليمية والعالمية من خلال التعريف بالهوية السياحية "بلدنا بلدكم"، بالإضافة إلى مشاركة الدول الشقيقة بمناسباتهم الخاصة من خلال إقامة الفعاليات والاحتفالات لتعزيز العلاقة الثنائية.

وشدد فولاذ، على أن هذه المشاركات تعتبر عامل رئيس لمضاعفة عدد زوار البحرين وإسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم هذه المناسبات بتعزيز الوحدة وتقوية الراوابط والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال "تأتي استضافة هذه الفعالية ضمن الاحتفالات المشتركة بين المملكتين تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وسيتم تنظيم عرض السفن الشراعية "البوانيش" في خليج البحرين التي تحمل أعلام المملكتين، إلى جانب العروض الموسيقية من قبل الفرق التقليدية وغيرها.