الأمير تركي بن طلال يبارك دعم أمانة عسير المرأة بتوظيفها في مناصب قيادية

الخليج - سلمى القحطاني

أجرى سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مكالمة هاتفية بمديرة مركز رجال وسيدات الأعمال نورة آل مسرع ، محفزاَ إياها على هذه المسؤولية التي مُنحت لها كأول امرأة تقود مركز رجال وسيدات الأعمال بين أمانات المملكة، مؤكداً سموه أن المرأة تتمع بفرص أكبر لتولي أدوار أكثر فاعلية، معتبراً أمانة منطقة عسير من الجهات السباقة لتعزيز دور المرأة، و نسبة مشاركتها في القوى العاملة .

و من جهته أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة منطقة عسير تحرص على أن تكون سباقة على مستوى العمل البلدي من خلال تعزيز خطواتها المساندة لتوجهات الدولة, وولاة الأمر الذين قدموا حزمة من القرارات الداعمة لمشاركة المرأة السعودية في المسيرة التنموية ، بما تحقق للمرأة في وقتنا الحالي ، من الدعم الكامل للوصول إلى طموحاتها .

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وأشار الحميدي الى دور أمانة عسير في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخدمي بوجه خاص ، ودعمها على مستوى الوطن، والوزارات بشكل عام.

مؤكداً على مستوى الإنجازات التي يمكن أن تساهم بها المرأة في خدمة وطنها ، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وولي عهده الأمين متمنياً لها، و لجميع القيادات النسائية في جميع أمانات المملكة التوفيق والسداد .

الجدير بالذكر فإن هذا التكليف يعتبر رابع فرصة عمل لتوظيف امرأة في منصب قيادي في أمانة عسير بعدة عدة قرارات صدرت من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، و ذلك ايماناً منه بدور المرأة في العمل البلدي .