أمانة عسير تزين الشوارع و الميادين بأكثر من 33 ألف علم استعدادا لليوم الوطني

الخليج - سلمى القحطاني

أنهت أمانة منطقة عسير في نشر مظاهر الاحتفاء وذلك استعدادا للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ 89.

حيث توشحت شوارع مدينة أبها الرئيسية وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات.

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هذا وقد تم تركيب نحو 33 ألف علم للمملكة في أهم الشوارع الرئيسية بمدينة أبها و محافظات المنطقة استعدادا للاحتفاء باليوم الوطني.

فيما تم توزيع أعلام الزينة الملونة بمختلف المقاسات بجانب تركيب الإضاءات الملونة على الالاف الأمتار لتزين بذلك مداخل مدينة أبها وميادينها.

الجدير بالذكر فإن الأمانة قد بدأت منذ وقت مبكر في تجهيز مقر احتفالات اليوم الوطني في كافة أنحاء مدينة أبها.

بينما سخرت كافة بلديات المنطقة كافة القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تأتي ضمن واجباتها الوطنية وأهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد.