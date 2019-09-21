«الجوازات» تكشف عن استثناءات لوافدي دولتين عربيتين بشأن تأشيرات الزيارة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن استثناءات لوافدي دولتي سوريا واليمن بشأن تمديد التأشيرات الخاصة بالزيارة.
جاء ذلك في رد من الجوازات على استفسار مقيم قال فيه: “لو سمحت بالنسبة لنظام الزيارة القديم، أنا جبت أهلي بتأشيرة زيارة ب ٢٠٠٠ ريال، هل يمكن تمدديها بعد انتتهاء الـ ٩٠ يوماً”.
وردت الجوازات بقولها: “التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يوما، ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك”.
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