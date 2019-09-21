«الجوازات» تكشف عن استثناءات لوافدي دولتين عربيتين بشأن تأشيرات الزيارة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن استثناءات لوافدي دولتي سوريا واليمن بشأن تمديد التأشيرات الخاصة بالزيارة.

جاء ذلك في رد من الجوازات على استفسار مقيم قال فيه: “لو سمحت بالنسبة لنظام الزيارة القديم، أنا جبت أهلي بتأشيرة زيارة ب ٢٠٠٠ ريال، هل يمكن تمدديها بعد انتتهاء الـ ٩٠ يوماً”.

وردت الجوازات بقولها: “التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يوما، ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك”.