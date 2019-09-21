شركة أبل تعلن عن مميزات رائعة وجديدة

السبت 21 سبتمبر 2019

أبل

كتب متابعات_الخليج 365

بعد الكشف عن هواتف آيفون 11 الجديدة، أعلنت شركة أبل عن مميزات رائعة وجديدة في كاميرا الهواتف الجديدة، ويبدو أن شركة سامسونج Samsung شعرت بالغيرة من تلك الميزة التي تراها نقلة نوعية في عالم كاميرات الهواتف الذكية.



وفقا لما كشفته شركة Ice Universe الموثوقة في تطبيق تويتر.

تقوم الميزة الجديدة في كاميرا آيفون 11 بدمج عدة صور بعد التقاط صورة للخروج بصورة جودتها ودقتها عالية جدا، وعرض تفاصيل إضافية مقارنة بجودة الصور في هواتف آيفون Xs و Xs Max.

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لا تعتبر هذه الميزة جديدة بشكل كامل، حيث بدأت شركة جوجل باستخدامها عندما قدمت هواتف بيكسل Pixel 3 في عام ٫2018 لكن أبل طورت هذه الميزة في هاتف آيفون 11 برو بفضل قوة المعالج الجديد A13 Bionic.

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إذا صحت هذه الأخبار فإن هاتف سامسونج جالاكسي S11 القادم سيتصدر المشهد مجددا بعد مبيعات آيفون المخيبة للآمال منذ عام 2017.

ولن يحصل ذلك قبل فبراير من عام 2020 حيث تقوم سامسونج بالكشف عن هاتفها الرائد في هذا الوقت، لذا من المتوقع أن تحقق أبل نسبة مبيعات مرتفعة خلال الربع الرابع من عام 2019 بعد تأكيد الخبراء بارتفاع الطلب على هواتف آيفون 11 في الصين والولايات المتحدة.