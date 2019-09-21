تناول المأكولات البحرية النيئة خطر على الصحة

السبت 21 سبتمبر 2019

لحوم

حذر خبير بيطري من تناول المأكولات البحرية النيئة مثل "السوشي"، لاحتمالية أن تكون حاملة لبكتريا مقاومة للمضادات الحيوية.



ووفقا للعين الإخبارية، قال دكتور كمال أبوالعزم، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة بمصر، إن الدواجن واللحوم قد تحمل سلالات خطيرة وممرضة من بكتريا القولون "الإشركية القولونية"، ولكن المعاملة الحرارية تقضي عليها تماما.

وأضاف "من هنا يتضح أن تناول مأكولات بحرية نيئة تحتوي على هذه البكتريا قد يسبب أخطارا صحية كبيرة، لا سيما إذا كانت مقاومة للعلاج".

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و"الإشريكية القولونية" التي أشار إليها أبوالعزم، هي واحدة من بين 5 أنواع بكتيرية تم عزلها من دلافين تعيش في بحيرة النهر الهندي بفلوريدا، خلال دراسة أجراها فريق بحثي من معهد هاربور برانش لعلوم المحيطات بجامعة فلوريدا أتلانتيك، بالتعاون مع جورجيا أكواريوم، وجامعة ساوث كارولينا الطبية وجامعة ولاية كولورادو.

والمفاجأة التي كشفت عنها الدراسة، التي نشرت في العدد الأخير من دورية الثدييات البحرية "Aquatic Mammals"، أن هذه البكتريا طورت خلال 13 عاما، (مدة الدراسة) سلالات مقاومة للمضادات الحيوية الشهيرة مثل إريثروميسين، والأمبيسيلين والسيفالوثين.

ويقول أبوالعزم "وجود البكتريا في الدلافين واكتشاف مقاومتها للعلاج يعني أنها قد توجد في أي مأكولات بحرية، ومن ثم فإن المعاملة الحرارية لا غنى عنها لضمان الاستهلاك الآمن والبعد عن المأكولات النيئة".