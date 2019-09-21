أجهزة معيار الواي فاي 6 تحصل على علامة الفحص

السبت 21 سبتمبر 2019

واي فاي

أعلن اتحاد الواي فاي تمييز الأجهزة المتوافقة مع معيار الواي فاي 6 ax-WLAN بواسطة ختم Wi-Fi Certified 6 حتى يسهل على المستخدم التعرف على أجهزة الراوتر والهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب المتوافقة مع المعيار الجديد.



وبالنسبة للشركات المنتجة، فإن تقديم الأجهزة اللاسلكية WLAN للحصول على الشهادة أو الاعتماد يعتبر أمراً تطوعياً.

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ويوفر معيار الواي فاي 6 الجديد سعة تقارب أربعة أضعاف معيار الواي فاي 5 ac-WLAN، من أجل تحقيق معدلات أكبر في نقل البيانات وكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة.

ويمكن لمعيار الواي فاي 6 تقسيم القنوات اللاسلكية المستخدمة بشكل ديناميكي على الأجهزة المتصلة، علاوة على مواءمة النطاق الترددي لكل قناة على حدة بمرونة.

وأكد اتحاد الواي فاي أن معيار الواي فاي 6 الجديد يتوافق مع المعايير السابقة، ويمكن للمستخدم استعمال أجهزة اللاب توب القديمة المزودة بمعيار الواي فاي 4 n-WLAN مع أجهزة الراوتر المزودة بمعيار الواي فاي 6 بلا مشاكل، إلا أن الأداء يكون أبطأ بنفس مستوى معيار الواي فاي 4، وطلق اتحاد الواي فاي المسميات الجديدة للمعايير من الواي فاي 4 إلى الواي فاي 6 مع بداية العام الجاري.