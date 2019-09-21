الإمارات: الواقع في مصر غير ما يروج له الإعلام الحزبي الممول خارجيا

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صباح اليوم السبت: "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها".

وأضاف قرقاش: "مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا".