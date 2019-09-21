مضادات الجيش السوري تسقط طائرة مسيرة مذخرة قرب مطار "جب رملة" بريف حماة

قال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حماة أن المضادات الأرضية في الجيش، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة محملة بقنابل شديدة الانفجار أثناء محاولتها الاقتراب من أحد المواقع العسكرية في محيط مطار "جب رملة" بريف حماة الغربي.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله أن عناصر الرصد والاستطلاع تمكنوا من كشف طائرة مسيرة معدلة أثناء محاولتها الاقتراب من أحد المواقع العسكرية بريف حماة، وتم التعامل معها من قبل المضادات المناسبة وإسقاطها دون تسجيل أي أضرار تذكر.