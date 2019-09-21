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© AFP 2019 / Gil Cohen-Magen
وردا على استهداف أهداف شركة أرامكو السعودية بدقة بالرغم من عدم اعتماد نظام الصواريخ الإيرانية على نظام الـ GPS المتطور، قال الخبير العسكري إن "الأهداف المستهدفة كبيرة وليست دقيقة وهو ما يعمل عليه نظام INS والذي يعتمد بالأساس على خطوط الطول والعرض".
وأشار إلى أن منطقة إطلاق الصواريخ هي القوس من بين غرب إيران منطقة "عبدان"، وجنوب العراق "البصرة".
وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر "صواريخ نور"... قائد عسكري كويتي يكشف تفاصيل خطيرة عن هجوم "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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