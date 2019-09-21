الولايات المتحدة تشدد حربها ضد السجائر الإلكترونية

السبت 21 سبتمبر 2019 السجائر الإلكترونية كتب Advertisements متابعات_الخليج 365 حثَّت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على حظر السجائر الإلكترونية على الفور حتى ثبوت سلامتها على الصحة.

واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ: ديك ديربن، ليزا موركوفسكي، جيف ميركلي، ريتشارد بلومنتال، في رسالة للقائم بأعمال مفوض الإدارة، ند شاربلس، بتقارير نُشِرت مؤخرا عن 530 حالة إصابة بأمراض في الرئة ترتبط بالسجائر الإلكترونية فضلا عن 8 حالات وفاة.

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