شركة نوكيا تكشف عن أحدث هواتفها الذكية

السبت 21 سبتمبر 2019 نوكيا كتب متابعات_الخليج 365 كشفت شركة نوكيا Nokia الفنلندية المملوكة لشركة HMD عن أحدث هواتفها الذكية نوكيا 7.2 بكاميرا ثلاثية في الخلف وشاشة من نوع PureDisplay.

يأتي الهاتف بشاشة تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 90% بحجم 6.39 إنش بجودة عرض Full HD plus ودقة HDR مع وجود نتوء في أعلى الشاشة يحتوي على مستشعر الكاميرا الأمامية. يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية ضمن إطار دائري بدقة 48 ميجابيكسل٫ و 8 ميجابيكسل و 5 ميجابيكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل. Advertisements تدعم كاميرا هاتف نوكيا 7.2 تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير صور ومقاطع عالية الجودة والتصوير الليلي، كما أضافت نوكيا أيضا ميزة Bokeh لدقة وجودة أعلى. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 660 بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت تصل إلى 512 جيجابايت عبر إضافة بطاقة ذاكرة خارجية. يضم هاتف نوكيا 7.2 على بطارية سعتها 3500 ميللي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع. من المتوقع أن يتوفر هاتف نوكيا 7.2 في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة بسعر يبدأ من 270 دولارا أمريكيا ويترفع للنسخ الأرقى.

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