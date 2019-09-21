السبت 21 سبتمبر 2019

بلاي ستيشن 4

كتب متابعات_الخليج 365

تزداد نسبة مبيعات أجهزة "بلاي ستيشن 4" يوما بعد يوم، وتقترب وحدة التحكم من تجاوز مبيعات 100 مليون وحدة منذ إطلاق الجهاز في عام 2013.



ويتميز جهاز الألعاب من سوني Sony بتشغيل العديد من الألعاب الرائعة والمثيرة ذات الرسومات العالية، ومن الطبيعي أن تأخذ تلك الألعاب حيزا كبيرا بمساحة ذاكرة التخزين في جهاز بلاي ستيشن 4.

إذا كنت تعاني من قلة المساحة في الذاكرة، فقد تحتاج إلى إزالة الألعاب القديمة التي لم تعد مهتما بلعبها لإفساح المجال أمام ألعاب جديدة.

الخطوات التالية ستوضح لك كيفية حذف الألعاب القديمة واسترجاع مساحة كبيرة.

كيفية حذف ألعاب "بلاي ستيشن 4" من المكتبة:

1- في مكتبة الألعاب، اذهب إلى اللعبة التي تريد حذفها.

2- بعد تحديد اللعبة، اضغط على زر "خيارات" في وحدة التحكم.

3- حدد "حذف" وأكد اختيارك عن طريق النقر "موافق".

كيفية حذف الألعاب من ذاكرة النظام:

صفحة System Storage تتيح لك معرفة المساحة التي تشغلها كل الألعاب على القرص الصلب.

1- اذهب إلى "الإعدادات" في الشاشة الرئيسية.

2- ثم حدد "التخزين".

3- حدد "تخزين النظام" لحذف الألعاب الموجودة على القرص الصلب الداخلي في الجهاز، وإذا كان لديك محرك أقراص خارجي متصل بـالجهاز يمكنك اختيار "Extended Storage" لحذف الألعاب من هناك.

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4- الآن اختر "التطبيقات".

5- ستشاهد الآن قائمة الألعاب المثبتة ومساحة القرص الصلب، استخدم وحدة التحكم لحذف اللعبة التي تريد حذفها.

6- اضغط على "خيارات" في وحدة التحكم، ثم حدد "حذف".

7- حدد الألعاب التي تريد حذفها، ثم حدد "حذف" وأكد قرارك عن طريق اختيار "موافق".

حذف ملفات اللعبة في الجهاز

عندما تقوم بحذف لعبة فإنها عادة ما تترك ملفات اللعبة المحفوظة وإعدادات اللعبة الأخرى في الجهاز في حالة أردت إعادة تثبيت اللعبة لاحقًا، وإذا كنت متأكدا من أنك لا تريد ملفات اللعبة، فيمكنك حذفها أيضا.

1- اذهب إلى "الإعدادات".

2- حدد "تطبيق إدارة البيانات المحفوظة".

3- حدد "البيانات المحفوظة في تخزين النظام".

4- حدد "حذف".

5- اختر اللعبة التي تريد حذفها.

فيديو مسرب.. جهاز بلاي ستيشن 5 في مواجهة "النسخة 4"

6- في صفحة "بيانات اللعبة المحفوظة" اختر ملفات اللعبة التي تريد حذفها أو اختر "تحديد الكل".

7- حدد "حذف" ثم قم بتأكيد اختيارك عن طريق اختيار "موافق".